Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı
Samsun'un ilkadım ilçesinde polis ekiplerince belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi tutuklanırken, 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Ş.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.
Narkotik polisi tatafından belirlenen adrese baskın düzenlendi. E.Ş.'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.