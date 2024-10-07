Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde E.Ş.'nin (41) uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.



Narkotik polisi tatafından belirlenen adrese baskın düzenlendi. E.Ş.'nin ikametinde ve aracında yapılan aramada 6 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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