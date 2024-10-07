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Nevşehir’de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 23:18
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Nevşehir’de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Nevşehir’de iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Bekdik Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bir taraf, yanlarında getirdikleri tüfekle karşı tarafa ateş açtı. Olayda 1 kişi silahla vurularak, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kavgaya karışan kişiler daha sonra polis ekiplerine teslim oldu. Olayda kullanılan suç aleti tüfeğe el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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