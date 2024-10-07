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Isparta'da silahlı kavga! 4 gözaltı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 23:05 Güncelleme: 07.10.2024 23:05
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Isparta’da silahlı kavga! 4 gözaltı var

Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavga dönünce olan oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği silahlı kavgada yaralanan olmazken, 4 kişi gözaltına alındı.

Isparta'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan olmazken, olay sonrası 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 109. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SOKKATA DEHŞET YAŞANDI!

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile silahla havaya ateş açıldı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 GÖZALTI VAR

Kavgaya karışan şahıslar ekipler tarafından güçlükle ayrıldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde 2 adet boş, 1 adet dolu mermi kovanı bulurken, yaralının olmadığı olayda 4 kişi gözaltına alındı.

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