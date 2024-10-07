07 Ekim 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 10:23 Güncelleme: 07.10.2024 11:26
ABONE OL
Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 6,91 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Türkiye'ye 215 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 8.54'de gerçekleşen sarsıntının 6.91 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör