Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, merkez üssü Akdeniz olan 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 6,91 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremin merkez üssünün Türkiye'ye 215 kilometre uzaklıkta olduğu öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 8.54'de gerçekleşen sarsıntının 6.91 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.