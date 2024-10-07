Akdeniz açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 8.54'de gerçekleşen sarsıntının 6.91 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, ise depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyurdu.