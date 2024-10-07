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Ankara'da sahte avukat 85 bin TL dolandırdı!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 23:38 Güncelleme: 07.10.2024 23:38
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Ankara’da sahte avukat 85 bin TL dolandırdı!

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir vatandaş akrabasını çıkarma vaadiyle anlaştığı sahte avukat tarafından 85 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay Ankara'da meydana geldi.

Çalınan bilezikler (İHA)Çalınan bilezikler (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Akyurt ilçesinde avukat olduğunu söyleyen N.Ö., hapisteki akrabasını çıkarma vaadiyle A.L. adlı vatandaştan 85 bin TL aldı.

YAKALANDI

Dolandırıcı, 50 gram bilezik daha almak için Adana'dan Akyurt'a geldiğinde Akyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheli, dolandırmaya çalıştığı bileziklerle birlikte gözaltına alındı.

Ele geçirilen bilezikler sahibine teslim edilirken, N.Ö. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların derhal kolluk kuvvetlerine başvurmalarını istedi.

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