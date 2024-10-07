’Narkoçelik-41’ operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik 'Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', 'Uyuşturucu ticareti', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Elde edilen bilgi ve belgelerin ardından Aksaray merkezli 1 Ekim tarihinde Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Van ve Yozgat olmak üzere 17 İlde 218 adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

'Narkoçelik-41' adı verilen operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda 4 kilo 174 gram metamfetamin, 298 gram amfetamin, 3 kilo 75 gram sentetik kannabinoid, 413 gram eroin, 4 kilo 421 gram esrar, 20 bin 44 uyuşturucu hap, 52 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 tabanca, 25 tüfek, 498 bin 375 lira, bin 515 Euro, 7 bin 505 dolar, 15 tam altın, 37 yarım, 50 çeyrek, 85 gram, 33 bilezik ele geçirildi.

Şüphelilerden 100'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 59 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 39 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan aynı suç örgütüne daha önce yapılan operasyonlar sonucunda 69 üyesinin de tutuklu olduğu öğrenildi.