Çamaşırları kötü kokuyordu! Makinesinden öyle bir şey çıktı ki...

Temiz çamaşır, çoğu insan için rahatlatıcı ve huzur vericidir. Ancak anlatacağımız bu olay sonrası çamaşır yıkamaktan korkabilirsiniz.

Leah, her gün birkaç kez çamaşır yıkadığını belirterek, birkaç hafta önce kıyafetlerin hala kötü koktuğunu fark etti. Çamaşır makinesinin içinden çıkan şey, tüm ailenin hayatını altüst etti. Leah, "Bir fareydi" diyerek korkunç durumu açıkladı.

8 yıl boyunca yaşadıkları evde bir fare görmediklerini belirten Leah, "Çamaşır makinemde ölü bir hayvan olacağını asla düşünmezdim" dedi.

Çamaşırları boşaltırken fareyi gördüğünde çığlık attığını ve dört yaşındaki çocuğunun midesinin bulandığını aktardı. Leah, fareyi plastik bir torbayla çıkardıktan sonra makineyi birkaç kez çalıştırıp dezenfekte ettiğini söyledi.

Paylaştığı görüntülerde, köşede görünen ölü fareyle birlikte yeni yıkanmış çoraplar ve iç çamaşırları dikkat çekti.

O paylaşım ise 4,1 milyondan fazla izlenme ve 70.000'den fazla beğeni aldı.