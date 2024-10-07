Esenyurt’ta kız çocuğuna taciz! İstismarcı yakalandı

Esenyurt'ta oyun oynayan iki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli Polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

O SAPIK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesinde 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğramıştı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalarda Kimlik bilgileri tespit edilen H.M. isimli şahıs Fatih Mahallesinde bulunan ikamet adresinde 06.10.2024 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan hakkında yürütülen işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.