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Kocaeli'de otomobil kontrolden çıktı! Yuvarlandı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 07.10.2024 01:30 Güncelleme: 07.10.2024 01:32
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Kocaeli’de otomobil kontrolden çıktı! Yuvarlandı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Sefa. S. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi Taşköprü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yoldan şehir merkezi yönüne giden Sefa S. idaresindeki 34 HJB 654 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri geldi.

Olay yerinden bir kare (DHA)Olay yerinden bir kare (DHA)

Kaza yapan araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Sefa S. ve yanındaki Enes K., bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılarak ambulansa alındı.

Yaralılar ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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