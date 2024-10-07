İstanbul’da gök gürültülü sağanak! Şimşekler geceyi aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-12 Ekim 2024 tarihlerine ilişkin haftalık hava tahminlerini açıkladı.



Buna göre; yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, pazartesi günü kuzeybatı kesimlerde azalacak. Bugün, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevreleri hariç Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nin kuzeyini etkisi altına alması beklenen gök gürültülü sağanakların, pazartesi günü Trakya hariç Marmara'nın tamamı, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde etkili olması bekleniyor. Salı günü, Samsun çevreleri ve Doğu Karadeniz'in tamamı ile Malatya, Hakkari ve Şırnak çevreleri hariç Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanaklar hakim olacak. Yağışlı hava, çarşambadan itibaren yurdu terk ederken 81 ilin tamamında açık, az bulutlu ve parçalı bulutlu hava durumunun olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 2 saatlik periyotta yerel gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Uyarılar sonrası mega kent İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şimşekler ise geceyi aydınlattı.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kırklareli çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı bölgelerde 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği, "Meteoroloji'ye göre; Önümüzdeki 2 saatlik periyotta İstanbul'da yerel gök gürültülü #sağanak yağış bekleniyor. Yağışların kısa sürede yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verdi.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

7 EKİM PAZARTESİ





8 EKİM SALI

9 EKİM ÇARŞAMBA

10 EKİM PERŞEMBE



11 EKİM CUMA



