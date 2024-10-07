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Sinop'ta fabrika yangını! Üç traktör yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 07.10.2024 01:30
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Sinop’ta fabrika yangını! Üç traktör yandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir tuğla fabrikasında çıkan yangında, üç traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Emniyet ekiplerince fabrikada incelemelerde bulunuldu.

İlçeye merkezi Karacaören mevkisinde faaliyet gösteren bir tuğla fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikada bulunan üç traktör tamamen yandı.

Emniyet ekiplerince fabrikada incelemelerde bulunuldu.

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