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Kayseri'de hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 20:21
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Kayseri’de hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 28 yıl hapis cezası bulunan G.F.M.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan G.F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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