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İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu: 386 kişi yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 20:43
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İzmir’de düzensiz göçmen operasyonu: 386 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 386 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 17 göçmen kaçakçısından 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında "Liberterra II" operasyonunu gerçekleştirdi.

Ekipler 29 Eylül, 1 ve 3 Ekim'de düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 386 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 4 kamyon, 3 taksi, 2 otomobil, 5 şişme bot ve motorları ele geçirildi.

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