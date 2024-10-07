Dayı yeğen tartışması kanla sonlandı! 1 yaralı
Eskişehir'de Ç.K. ile dayısı R.S. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca R.S. yeğenini bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ç.K.'yi hastaneye kaldırırken, dayısı ise gözaltına alındı.
Olay, Emek Mahallesi Ertaş Bulvarı üzerinde 23.30 sularında meydana geldi.
BIÇAKLA YARALADI
Edinilen bilgilere göre, R.S. ile yeğeni Ç.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda R.S., yeğeni Ç.K.'yi göğsünden bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dayısı tarafından bıçaklanan Ç.K., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden aracıyla kaçan R.S., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Dayısı tarafından bıçaklanarak tedavi altına alınan Ç.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.