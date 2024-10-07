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Eskişehir'de husumetlisi ile karşılaştı! Pompalı tüfekle vurdu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 03:08 Güncelleme: 07.10.2024 03:10
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Eskişehir’de husumetlisi ile karşılaştı! Pompalı tüfekle vurdu

Eskişehir'de B.Ş.A. arkadaşlarıyla birlikte gittiği parkta husumetlisi S.C.A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bırakınca, B.Ş.A. husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Olay sonrasında yaralı adam hastaneye kaldırılırken, S.C.A. ise gözaltına alındı.

Olay, Emek Mahallesi Ayhatun Sokak üzerinde bulunan Ayhatun Spor Alanı'nda meydana geldi.

Olay anından bir kare (İHA)Olay anından bir kare (İHA)

POMPALI TÜFEKLE VURULDU

Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte parka giden B.Ş.A., arkadaşlarıyla birlikte parkta bulunan husumetlisi S.C.A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda B.Ş.A., husumetlisi S.C.A. tarafından pompalı tüfekle bacağından vuruldu.

Yaralı halde parktan kaçmaya çalışan B.Ş.A. ile S.C.A. ve arkadaşları arasında kovalamaca başladı. Bölgede devriye görevi gerçekleştiren bekçiler tarafından olayın fark edilmesi sonucunda yaralıyı kovalayan şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

Pompalı tüfekle bacağından yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan S.C.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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