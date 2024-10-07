07 Ekim 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Esenyurt'ta kız çocuklarına taciz skandalı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 07.10.2024 01:44
ABONE OL
Esenyurt’ta kız çocuklarına taciz skandalı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokakta 3 küçük kız çocuğunu taciz eden şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 920. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinin önünde 6 yaşındaki kardeşiyle oynayan 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şahıs tarafından fiziksel tacize uğradı.

Şahsın bu olayın ardından aynı mahallede 2 küçük kızı daha taciz ettiği öğrenildi. Ailelerin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı. İlk taciz olayının güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin eşkâlini belirledi. Şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör