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Adana'da yol kenarında el bombası bulundu

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 17:04
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Adana’da yol kenarında el bombası bulundu

Adana'da büyük panik yaşandı. Seyhan ilçesinde bulunan bir caddede yol kenarında patlamamış el bombası bulundu. Bomba imha uzmanları tarafından alınan el bombası, kriminal polis laboratuvarına götürüldü.

Adana'da caddede yol kenarında el bombası bulundu. Bomba imha uzmanı tarafından alınan el bombası, incelenmek üzere kriminal polis laboratuvarına götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde caddede yürüyenler, yol kenarına atılmış ancak patlamamış el bombası gördü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, caddeyi ve ara sokakları trafiğe kapatıp, çevredekileri de bölgeden uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı, el bombasını kontrollü bir şekilde alıp, polis aracına götürdü. El bombası incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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