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Ankara'da lüks otomobil alevler içinde kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2024 23:38
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Ankara’da lüks otomobil alevler içinde kaldı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu Elmadağ mevkiinde meydana geldi.

Seyir halindeki 05 FN 855 plakalı BMW marka otomobilin sürücüsü, motordan çıkan dumanlar üzerine aracı yolun sağına çekerek durdurdu.

Araçtan inen sürücü, motor bölümünden çıkan alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede alev alan lüks otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

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