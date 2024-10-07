Ünlü pidecide domuz eti mi çıktı, hangi pideci? 2024 hangi firmalarda domuz eti tespit edildi?

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan ünlü pide işletmesi, iç harcında domuz eti bulunduğu tespit edilmesiyle gündeme oturdu. İlgili denetimler sonucunda, 'Nazilli Bahar Pide' isimli işletmenin pide harcında domuz eti bulunduğu belirlendi. Bu durum, yerel halkta büyük bir şok etkisi yaratarak gıda güvenliğine dair endişeleri artırdı.

Sosyal Medyada İhlal

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda adresinden yayımladığı listede deşifre edilen işletme, yaptığı skandalın ardından idari para cezası aldı. Ancak, dikkat çekici olan bir diğer husus ise firmanın sosyal medya hesaplarında pidesini öven paylaşımlar yapmaya devam etmesiydi. İşletme yetkililerinin, domuz eti kullandıkları pideleri yediren müşterilerinin fotoğraflarını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşması, durumu daha da skandala dönüştürdü.

Sahte Gıda ile Mücadele Operasyonları

Domuz eti skandalının yanı sıra, Kuşadası'nda yapılan denetimlerde büyük miktarlarda sahte gıda ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yapılacağı ihbarını değerlendirerek operasyon düzenledi. Bu operasyonda, Ankara'ya gönderilmek üzere hazırlanan bir kamyonette 5 ton sahte bal ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon 780 bin TL olan sahte ballara el konulurken, Aydın Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından iki şüpheliye 655 bin TL tutarında vergi cezası uygulandı. Hem adli hem de idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Zeytinyağı Sahtekarlığına Darbe

Aydın'da gıda sahtekarlıkları sadece domuz eti ile sınırlı kalmadı. Efeler ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleştirilen jandarma operasyonlarında, 14 bin 360 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Değeri 5 milyon 194 bin TL olan bu sahte ürünler, yapılan denetimlerin ciddiyetini gözler önüne serdi. Bu operasyonda üç şüpheliye 3 milyon 138 bin TL vergi cezası uygulandı ve soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

2024 hangi firmalarda domuz eti tespit edildi?

Tüm firmaların listesine "https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/gkd" linki üzerinden erişebilirsiniz.