Ümraniye’de asayiş denetimi yapıldı

Ümraniye'de Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polisi ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması denetimi gerçekleştirildi.



Ekipler yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik ve alkol kontrolü yaptı. Kurallara aykırı olarak yakalanan sürücülere ceza kesildi.

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