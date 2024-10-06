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Ümraniye'de asayiş denetimi yapıldı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 04:53 Güncelleme: 06.10.2024 04:53
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Ümraniye’de asayiş denetimi yapıldı

Ümraniye'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri ekipleri tarafından asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere ceza kesti.

Ümraniye'de Asayiş, Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat polisi ekipleri tarafından genel asayiş uygulaması denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler yolda şüpheli gördükleri araçları durdurarak kimlik ve alkol kontrolü yaptı. Kurallara aykırı olarak yakalanan sürücülere ceza kesildi.

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