Kocaeli'de silahlı saldırı! 1 kişi ağır yaralı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana geldi.
Yeni Mahalle 1 Mart Caddesi'nde faaliyet gösteren oto kiralama ofisinde bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Göğüs bölgesinden yaralanan Furkan K, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Furkan K, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olaya ilişkin iş yerinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.