İstanbul’da bir restorana üst üste silahlı saldırı düzenlendi

Saldırı, saat 02.00 sıralarında İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişinin motosikletle restoranın önüne geldiği ve motosikletten inen bir saldırganın restoranın girişine defalarca ateş ettiği öğrenildi. Daha sonra saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçtı.



2 GÜN ÜST ÜSTE SALDIRI

Aynı restorana dün gece saatlerinde kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir saldırı daha olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri restoran önünde çalışma yaptı.



Ölü ve yaralının olmadığı iki olay da da kurşunlar mekanın dış cephesine isabet etti. Polis, saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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