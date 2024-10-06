Tekirdağ’da silahlı saldırı! Genç kız hayatını kaybetti

Tekirdağ'da silahlı saldırıda yaralanan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arkadaşlarıyla bir çay bahçesinde otururken şüpheli E.U'nun ateş açması sonucu ağır yaralanan Fatma Özdemir (27) Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmıştı. İki gündür yaşam mücadelesi veren Özdemir, hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

İki gün önce, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Percin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, E.U'nun teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Zanlı dün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.