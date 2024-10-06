Takla atan otomobilde ağır bilanço!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ankara'dan Bolu istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 06 BZM 644 plakalı otomobil, Gerede yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın ardından olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Sümeyye Y'nin (7) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile H.Y, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.