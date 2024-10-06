Sözde sanatçı Taha Ulukaya’dan Gazze hazımsızlığı

21. Yüzyıl'da soykırımının adı İsrail'di. Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı katliamlarda 42 binden fazla sivil hayatını kaybetti. Filistin halkının verdiği mücadeleye tüm dünyadan destek geldi. Sokaklara inen milyonlar Filistin halkına destek verdi İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları ise lanetledi.

Filistin'in İsrail zulmüne karşı en büyük desteği ise Türkiye verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda Filistin halkının uğradığı soykırıma karşı uluslararası topluma çağrı yaptı. Türk halkı da düzenlediği yürüyüşler ile hem Gazzelilerin sesini dünyaya haykırdı hem de Siyonist İsrail'e tepki gösterdi.

GAZZE'YE DESTEK YÜRÜYÜŞÜNE KATILANLARA KİN VE NEFRET KUSTU!

Ancak Türkiye'nin mazlum Filistin halkına verdiği destek bazı kesimleri rahatsız etti. Tiyatro yönetmeni ve oyuncu Taha Ulukaya'nın, bugün Türkiye genelinde yapılacak Filistin'e destek yürüyüşleriyle ilgili skandal açıklamaları tepki çekti. Ulukaya paylaşımında Filistin için yürüyenlerin mide bulandırdığını söyleyerek 'çöl fareleri' ifadelerine yer verdi. Paylaşımında "Ne Filistin'miş be. Söylemeyim diyorum ama gerçekten artık mide bulandırıyorsunuz. Memleketinde neler oluyor. Ama sen çöl fareleri için yürüyorsun. Güzel. Devam" diyen Ulukaya'ya tepki gecikmedi.

SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları kin ve nefret kusan paylaşımının ardından Taha Ulukaya'ya tepki gösterdi:

-Sen mazlumlara çöl faresi diyerek insanlıktan nasibi olmayan yaratılış gayesini bilmeyen çürümüş beyinli kalbi kararmış bir mahluksun.

-Binlerce insan hunharca katledilirken, hastanedeki bebeklerin üzerine bomba yağarken ses çıkarmanın nesi kötü bre cahil!



-Çöl faresi derken? Siz insan değilsiniz.

-LGBT için yürüyenlere sesiniz çıkmaz ama!

-İsrailli teröristlerin ve İsrail sevici Müslüman düşmanlarının karşısında, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tepki çeken ifadeler sonrası Ulukaya ile ilgili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu harekete geçti. Mumcu, Ulukaya'ya oyunuyla ilgili tahsis edilen salonun iptal edildiğini duyurdu.