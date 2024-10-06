06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 16:25 Güncelleme: 06.10.2024 16:25
ABONE OL
Gaziantep’te motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

Gaziantep'te motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İpek yolu OSB mevkisinde trafikte motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan şahıs, aynı yönde ilerleyen bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Canını hiçe sayarak motosikletin üzerine yatıp yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın akan trafikte hızla ilerlediği ve motosikletini yatarak kullandığı görüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör