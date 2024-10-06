Gazze katliamının 1. yılında Türkiye ayakta

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında birçok STK, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla Üsküdar meydanında toplandı.

"Gazze 365 gündür direniyor" ve "Sabır, savaş, zafer" sloganlarıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanarak, Filistin'e destek verilecek.

Mitingde, Gazze halkının mücadelesine dair önemli mesajlar verilecek.

Gazze halkının mücadelesi yapılacak konuşmalar, şiirler ve ezgiler yoluyla paylaşılacak. Miting saat 14.00'de başladı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan (A Haber/ Ekran alıntısı)

BİLAL ERDOĞAN'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan A Haber'e konuştu. Erdoğan konuşmasında "Gazze soykırımın yıl dönümü. Soykırım devam ediyor. O zaman korkulduğu gibi bölgesel bir savaşa da İsrail bunu ısrarla dönüştürüyor. Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor. İstediği gibi istediği yeri bombalıyor. Bombası tükendikçe ABD yenilerini gönderiyor. Tarih yazacaktır ABD de bu soykırımın bir ortağı olarak maalesef yerini alıyor. Amerikan kamuoyunda da artık aslında İsrail daha fazla mahkum edilmeye başlanmış durumda. Dünya vicdanlarında zaten kesin bir şekilde İsrail mahkum edildi edilmeye devam edecek.

Zaten dünyanın bütün mahkemeleri bunları tescillemeye devam edecek bunları göreceğiz. İsrail aslında kendine bir kuyu kazıyor. Bunu er ya da geç görecek. Eğer bunu erken görebilse belki bölgesinde barış içinde emniyetle vatandaşlarını yaşatabilecek bir gelecek kurabilir. Ama İsrail'in başındaki o insanlık düşmanı irade Netanyahu'da kişiliğini bulan insanlık dışı irade barışın peşinde değil. Vatandaşları için huzur temin etmenin peşinde değil. Daha fazla kan daha fazla gözyaşının peşinde. Bu kadar insanı milletine, ırkına, dinine düşman ediyor.

Boykot her zaman için çok önemli kritik. Bu konudaki hassasiyetleri yitirmemek lazım. Boykotla ne olur ki dememek lazım. Bugün Türkiye'de ilişkili olduğu bariz olan bir markanın Türkiye'de işlerinin kötüye gitmesi dükkanlarını kapaması demek dünyadaki bütün boykot hareketine güç verecektir. İsrail sermayesinin dünyanın önemli gruplarının yatırımcısı olduğunu arkasında olduğunu biliyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ( A Haber/ Ekran Alıntısı)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KIZI SÜMEYYE BAYRAKTAR'DAN A HABER'E ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar: Soykırımın birinci yıl dönümünde biz de tüm gücümüzle İsrail zulmüne karşı dur demek için buradayız. Bu zulüm birinci gününden beri he bitti ha bitecek diye biz umarken artarak devam ediyor. Şu an başka ülkelere de sıçradı. Biz buna karşı sesimizi çıkarmak zorundayız. Dur demek zorundayız. Orada kadınlar çocuklar katlediliyor. Masum insanlar katlediliyor. İsrail tabii ki burada hakikati farklı propaganda yöntemleriyle çarpıtmaya çalışıyor. Başka bir şey söylüyor dünyaya. Orada kendi bağımsızlığı için direnen bir halk var. Dolayısıyla biz de o masum insanları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz ve dünyaya da orada aslında neyin hakikat olduğunu anlatmaya da devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz.