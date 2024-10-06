06 Ekim 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 02:43 Güncelleme: 06.10.2024 02:44
ABONE OL
Samsun’da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltında

Samsun'da 2 adrese yapılan operasyonda uyuşturucu imal eden bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin imal ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya sürmeye çalışacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli H.A'yı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 900 gram esrar, 5 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirme malzemeleri ile kurusıkı tabanca, ruhsatsız tüfek ve 4 fişek ele
geçirildi.

Şüpheli H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör