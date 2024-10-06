Yarış hayatına mal oldu! 1 ölü 3 yaralı

Olay akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, Alibeyköy otogarından hareket eden ve Malatya'ya gittiği öğrenilen 44 DD 444 plakalı yolcu otobüsü ile ters yönde yarış yaptıkları iddia edilen 2 motosiklet çarpıştı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, savrulan 01 AOP 927 plakalı diğer motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yolcu otobüsünün şoförü ve yan koltuktaki ikinci şoför ise çarpışmanın etkisiyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden bir kare - (İHA)

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI

Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendikten sonra Cebeci Tüneli'ne olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Kaza yapan motosikletlerin parçaları yaklaşık 150 metrelik alana yayılırken, olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde uzun süre çalışma yaptı. Ekipler, kazanın nedenini belirlemek için yolcu otobüsünün kamera kayıtlarını da incelendi.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, tünelde trafik yoğunluğu oluştu. Henüz kimliği tespit edilemeyen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.