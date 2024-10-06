Ankara'da feci kaza! 2 polis yaralandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil ile yunus ekipli motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 polis hafif yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 AJG 943 plakalı hafif ticari araç ile motosikletli Yunus ekibi çarpıştı.
KAZAZEDELER HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı polisler, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Mamak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.