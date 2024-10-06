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Ordu'da patpat faciası! 1 ölü 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 23:25
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Ordu’da patpat faciası! 1 ölü 3 yaralı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde İdris Kırca idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracının devrilmesiyle kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Mahallenin Sayköprü mevkisinde İdris Kırca yönetimindeki patpat, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada patpatın kasasında bulunan çocuklar devrilmenin etkisiyle yola savruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Patpat kasasından düşen çocuklardan Kağan Kırca olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer çocuklardan Handenur Kırca, Emirhan Kırca ve Egehan Kırca, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

DURUMU KRİTİK

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuklar Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Handenur Kırca'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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