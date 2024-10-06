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Ümraniye'de korku dolu anlar! Apartman dairesine silahla ateş açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 06.10.2024 23:28
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Ümraniye’de korku dolu anlar! Apartman dairesine silahla ateş açıldı

Ümraniye'de 4 katlı apartmanın giriş katındaki daireye silahla ateş açıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, incelemede dairenin camı ile duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.

Esenşehir Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan daireye silahla ateş eden şüpheli ya da şüpheliler, motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, incelemede dairenin camı ile duvarına mermi isabet ettiği belirlendi.

Güvenlik güçlerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışması sürüyor.

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