Konya’da otomobil çarptı! Hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi.



OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.