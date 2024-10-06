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Konya'da otomobil çarptı! Hayatını kaybetti

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 22:44 Güncelleme: 06.10.2024 22:44
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Konya’da otomobil çarptı! Hayatını kaybetti

Konya'da sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Meydana gelen kazada kadın hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı

Kaza, saat 19.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Özbayram Sokakta meydana geldi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadına çarptı. Kadın metrelerce savrulurken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. Polis, ölen kadının kimliğini belirlemek ve kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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