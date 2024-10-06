Balıkesir’de İlçe Tarım Müdür Vekiline silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Balıkesir'in Marmara ilçesinde İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu'nun başından 5 kurşunla öldürülmesinin ardından katil zanlısının yakalanması için Erdek Limanı'nda geniş çaplı çalışma başlatıldı.

MAKAMINDA SALDIRIYA UĞRADI

Marmara İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu, makamında tabancayla başından 5 mermi ile vurularak öldürülmüştü. Katil zanlısı Selçuk A.'nın Marmara'dan bir yolcu gemisiyle Erdek'e kaçma ihtimali üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Erdek Limanı'nda geniş çaplı önlem aldı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, Marmara'dan gelen tüm yolcu gemilerini büyük bir titizlikle arıyor. Ekipler gemideki yolcuları ve araçları tek tek kontrol ederek zanlının izini sürerken, liman bölgesinde güvenlik önlemleri de artırıldı.