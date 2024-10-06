Muğla’da motosiklet yayaya çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi.

M.A.'nın kullandığı 48 ANE 240 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Hörü Yılmaz'a çarptı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.