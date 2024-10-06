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Muğla'da motosiklet yayaya çarptı! 1 ölü 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 04:34 Güncelleme: 06.10.2024 06:14
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Muğla’da motosiklet yayaya çarptı! 1 ölü 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde M.A.'nın yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hörü Yılmaz'a çarptı. Meydana gelen kazada Hörü Yılmaz hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi.

M.A.'nın kullandığı 48 ANE 240 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Hörü Yılmaz'a çarptı. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü M.A. ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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