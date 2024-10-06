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Ormanlık alanda örtü yangınına müdahale sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 15:01
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Ormanlık alanda örtü yangınına müdahale sürüyor

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çıkan örtü yangını bazı ağaçlara sıçradı. Ekipler yangının büyümemesi için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre yangın ilçeye bağlı Gökdere mevkiinde meydana geldi.

Bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın bazı ağaçlara da sıçradı. Ekipler yangını kontrol altına almak için söndürme çalışması başlattı.

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