Ramazan Çulha kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğuştan engelli Ramazan Çulha 1 milyonluk ödülü kazandı mı?

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümü, heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha, büyük bir başarı göstererek milyonluk soruya ulaşmayı başardı. Zekası ve cesaretiyle izleyicileri etkileyen Çulha, bilgi yarışmasında gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Genç yarışmacının, milyonluk soruyu açtırma anı ise programın unutulmaz anlarından biri oldu.

Ramazan Çulha 1 Milyonluk Soruyu Bildi Mi?

Ramazan Çulha'nın Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru yanıt verip vermediği henüz netleşmedi. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte genç yarışmacının ödülü alıp almayacağı netleşecek.

Ramazan Çulha Kimdir?

Ramazan, 2005 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak ailesi aslen Sinoplu. Küçük yaşlardan itibaren tarihe karşı duyduğu merak, onu bu alanda derinlemesine araştırma yapmaya teşvik etti. Eğitim hayatına hızla adım atan Ramazan, bu yıl İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde üniversite eğitimine başlamanın heyecanını yaşıyor. Tarih alanında kendini geliştirmek ve bu süreçten keyif alarak ilerlemek onun en büyük hedeflerinden biri.

Ramazan'ın hayatında önemli bir yer tutan bir diğer konu ise doğuştan gelen fiziksel engelleri. Serebral palsi olarak bilinen nadir bir hastalıkla doğmuş olan Ramazan, sınırlı hareket yeteneğine sahip olmasına rağmen, tekerlekli sandalye desteğiyle yaşamını aktif bir şekilde sürdürüyor. Yaşadığı fiziksel zorluklar, onun azmini kırmak bir yana, daha da güçlendiriyor. Üniversiteye başlama kararı da bu azmin en somut örneklerinden biri.

Ramazan'ın hayatında önemli dönüm noktalarından biri de babasının yeniden evlenmesi oldu. Bu evlilikten sonra bir kardeşi dünyaya geldi. Şu anda 12 yaşında olan kardeşi, bilgisayar yazılımına ilgi duyuyor ve bu alanda yeteneklerini geliştirmeye çalışıyor. Ramazan, kardeşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, onun bu ilgisini desteklemeyi de ihmal etmiyor.

Üniversite hayatının başlangıcı, Ramazan'ın gelecek hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım. Akademik başarının yanı sıra, hayatındaki tüm engellere rağmen hayata sımsıkı tutunan Ramazan, azmiyle örnek bir genç olarak dikkat çekiyor. Tarih alanında yapacağı çalışmalarla, geçmişe olan ilgisini derinleştirmek ve akademik kariyerinde başarıyla ilerlemek için kararlı.

Ramazan'ın hikayesi, her türlü fiziksel engelin üstesinden gelerek hayatta kalıcı izler bırakma hedefi olan bir gencin azim ve başarı öyküsü olarak öne çıkıyor.



