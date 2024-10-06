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Çorum'da korkunç kaza! 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.10.2024 02:10 Güncelleme: 06.10.2024 02:19
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Çorum’da korkunç kaza! 3 yaralı

Çorum'da Nihat S.'nin kullandığı otomobil ile Emir Kaan Y.'nin yönetimindeki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazazedeler, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Çorum'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Nihat S. idaresindeki 34 VJ 1657 plakalı otomobil ile Emir Kaan Y. idaresindeki 19 AEY 893 plakalı motosiklet Ahçılar 16. Sokak üzerinde çarpıştı.

Olay anından bir kare (İHA)Olay anından bir kare (İHA)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada sürücüler ve motosiklette yolcu olarak bulunan Gökhan B. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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