AFAD duyurdu! Adana'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 00.53'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
Adana'da deprem 3,5 büyüklüğünde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından paylaştığı veriye göre, saat 00.53'te merkez üssü Tufanbeyli olan 3,i5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği belirlendi.
SON DEPREMLER
2024-10-06 00:53:51 38.26806 36.36833 7.0 ML 3.5 Tufanbeyli (Adana)
2024-10-06 00:42:09 38.2625 38.82361 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-06 00:23:33 40.63417 32.84694 6.43 ML 0.9 Kızılcahamam (Ankara)
2024-10-06 00:00:47 38.97667 42.47139 14.27 ML 1.2 Bulanık (Muş)
2024-10-05 23:47:19 38.27972 38.26861 8.02 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-05 23:39:25 37.67167 35.95639 7.0 ML 1.1 Kozan (Adana)
2024-10-05 23:30:26 40.55944 29.13472 7.36 ML 1.2 Gemlik (Bursa)
2024-10-05 23:27:31 38.30583 38.15833 7.0 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-10-05 23:05:52 36.23778 27.81917 6.58 ML 1.8 Ege Denizi - [50.88 km] Marmaris (Muğla)
2024-10-05 23:02:12 38.69083 25.70028 8.11 ML 1.7 Ege Denizi - [60.48 km] Karaburun (İzmir)
2024-10-05 22:48:49 38.27306 38.81889 6.22 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2024-10-05 22:47:29 40.81 31.91222 10.91 ML 1.5 Merkez (Bolu)
2024-10-05 22:28:30 39.17167 25.8 9.88 ML 1.5 Ege Denizi - [41.15 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-10-05 21:24:22 38.46722 38.025 6.99 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2024-10-05 20:03:11 40.06778 41.09583 5.17 ML 1.1 Aziziye (Erzurum)
2024-10-05 19:53:14 36.31556 36.16889 7.02 ML 2.4 Antakya (Hatay)