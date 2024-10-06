Çorum’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kadir Y. idaresindeki 19 UT 317 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Palabıyık Kavşağı'nda Yaşar Ö'nün kullandığı 05 DG 512 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle 05 DG 512 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Ü. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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