6 Ekim Filistin yürüyüşü saat kaçta? Ankara Filistin Destek Yürüyüşü başlangıç ve bitiş noktası

6 Ekim Pazar günü, Türkiye'nin dört bir yanında Filistin'e destek yürüyüşleri gerçekleştirilecek. Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTP) öncülüğünde organize edilen yürüyüşlerde, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekilecek. 60'tan fazla şehirde düzenlenecek eylemlerde, katılımcılar Gazze'ye destek mesajları içeren pankartlar ve dövizler taşıyacak.

Yürüyüşler Hangi Saatte Başlayacak?

Ankara başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek yürüyüşlerin saat bilgisi de belli oldu. Ankara'daki yürüyüş, 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş Parkı'nda başlayacak ve Anadolu Meydanı'na kadar devam edecek. Organizasyonun en geniş katılımlı yürüyüşlerinden biri olması beklenen bu etkinlikte, 1 milyona yakın kişinin yer alması öngörülüyor.

Eylemler 60'tan Fazla Şehirde Yapılacak

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformları tarafından organize edilen yürüyüşler, 60'tan fazla şehirde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Çeşitli meslek gruplarının ve sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği bu yürüyüşlerde Türk ve Filistin bayrakları taşınacak. Yürüyüşlere geniş bir katılım beklenirken, Filistin'deki insanlık dramını gündeme taşıma amacı güdülüyor.

Filistin destek yürüyüşü (AA)

Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mahitapoğlu, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları daha da şiddetlendirdiğini belirterek, Filistin'deki vahşetin ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nden aldığı destekle sürdüğünü vurguladı. Mahitapoğlu, İsrail'in saldırılarının sadece Gazze ile sınırlı kalmadığını, Lübnan, Suriye, Yemen ve İran'a kadar geniş bir bölgeyi etkilediğini ifade etti.

Anadolu'da Milli Mücadele Ruhu Yeniden Canlanıyor

Metin Mahitapoğlu, İsrail'in işgalci politikalarına karşı Anadolu insanının milli mücadele ruhuyla meydanlara ineceğini belirterek, "Bu sadece bir Filistin meselesi değil, artık insanlık onurunu savunma meselesidir" dedi. Mahitapoğlu, yürüyüşlerin Amerika, İngiltere ve Avrupa'daki emperyalist güçlerin desteğiyle işlenen soykırımları ifşa etmek amacı taşıdığını da ekledi.

Ankara'daki Yürüyüşün Detayları

Ankara'da düzenlenecek yürüyüş, ASTP'ye bağlı yaklaşık 40 sivil toplum kuruluşu tarafından organize ediliyor. Kurtuluş Parkı'ndan başlayıp Anadolu Meydanı'na kadar sürecek olan yürüyüşe başkent halkının yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Mahitapoğlu, toplumun her kesiminden, Alevi derneklerinden cumhuriyetçi kadınlara, tarikat mensuplarından gençlik örgütlerine kadar geniş bir katılımla yürüyüşlerin yapılacağını ifade etti.

Mahitapoğlu, şimdiye kadar Türkiye genelinde 400'den fazla Filistin'e destek eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, 6 Ekim'deki yürüyüşlerin bu mücadelenin en önemli kilometre taşlarından biri olacağını söyledi.