Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Kuran-ı Kerim'de Hangisinin Adı Geçer?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:

KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?



A: HZ. HAVVA

B: HZ MİKAİL

C: HABİL

D: KABİL



Cevap: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.

Bakara Suresi - 97-98 . Ayet Tefsiri



﴾97﴿ Söyle (yahudilere): Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur.

﴾98﴿ Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.