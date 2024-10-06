Kuran-ı Kerim'de Hangisinin Adı Geçer?
Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 6 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki “Kuran-ı Kerim'de Hangisinin Adı Geçer?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 10 Ekim tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki “Kuran-ı Kerim'de Hangisinin Adı Geçer?” sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.
Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 1 milyon TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. "Kuran-ı Kerim'de Hangisinin Adı Geçer?" sorusunun yanıtı merak ediliyor ve araştırmalar devam ediyor. İşte o sorunun cevabı:
KURAN-I KERİM'DE HANGİSİNİN ADI GEÇER?
A: HZ. HAVVA
B: HZ MİKAİL
C: HABİL
D: KABİL
Cevap: BAKARA 97-98. AYETTE HZ. MİKAİL İSMİ GEÇMEKTEDİR.
Bakara Suresi - 97-98 . Ayet Tefsiri
﴾97﴿ Söyle (yahudilere): Cebrâil'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren odur.
﴾98﴿ Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrâil'e ve Mîkâil'e düşman ise bilsin ki Allah da inkârcıların düşmanıdır.