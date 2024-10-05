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Zonguldak'ta kara yolunda istinat duvarının bir bölümü çöktü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 02:37 Güncelleme: 05.10.2024 02:38
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Zonguldak’ta kara yolunda istinat duvarının bir bölümü çöktü

Zonguldak-Alaplı kara yolunda istinat duvarının bir bölümünün çöktü. Meydana gelen olaydan sonra ulaşım kontrollü sürdürülüyor. Bölgedeki güvenlik önlemleri ve çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak-Alaplı kara yolunun Göktepe Altı mevkisinde daha önce meydana gelen heyelanların ardından yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Kara yolunu kullananların ihbarıyla bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

GEÇİŞLER KONTROLLÜ YAPILIYOR

Çökmenin devam ettiği bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, Alaplı-Karadeniz Ereğli istikametindeki geçişlere tedbir amaçlı kontrollü şekilde izin veriyor. Karayolları ekipleri de bölgede iş makineleriyle hazır bulunuyor.

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