Çankırı’da korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.