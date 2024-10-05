05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Çankırı'da korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 02:24
ABONE OL
Çankırı’da korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı

Çankırı'da sürücüsü belirlenemeyen araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Kazazedeler ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ 4 YARALI

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi.

Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör