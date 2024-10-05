Çankırı'da korkunç kaza! 2 ölü 4 yaralı
Çankırı'da sürücüsü belirlenemeyen araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi ölürken 4 kişi de yaralandı. Kazazedeler ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Kurşunlu ilçesi Büyük Göl yolu mevkisinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ 4 YARALI
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde bulunan O.A. (17) ve S.G.'nin (14) yaşamını yitirdiği, T.K. (15), H.E. (14), İ.H.Y (14) ve M.R.B.'nin (13) ise yaralandığı belirlendi.
Yaralı 4 çocuk, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. O.A. ve S.G.'nin cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.