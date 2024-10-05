Burdur'da trafik kazası! 1 yaralı
Burdur'un Çavdır ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, Şeref Ş. yönetimindeki tomruk yüklü TIR'a çarptı. Kaza ile birlikte otomobil yanmaya başladı ve sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Burdur'un Çavdır ilçesinde meydana geldi.
Bayram T. (38) idaresindeki 44 ND 574 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolu Bölmepınar köyü mevkisinde aynı istikamette ilerleyen Şeref Ş. (66) yönetimindeki 16 US 604 plakalı tomruk yüklü tıra çarptı.
ARAÇ ALEV ALDI
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Bayram T. sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekibince otomobildeki yangın söndürüldü.
Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.