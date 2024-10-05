Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada hakkında 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö. (30) yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (30) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.