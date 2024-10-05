Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 1 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bir adrese operasyon düzenlendi.



OPERASYONLA YAKALANDI



Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.Ö. (30) yakalandı. Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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