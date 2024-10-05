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Bayburt'ta otomobil devrildi! Sürücüsü hayatını kaybetti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 04:01 Güncelleme: 05.10.2024 04:07
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Bayburt’ta otomobil devrildi! Sürücüsü hayatını kaybetti

Bayburt'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, ilk önce kaldırıma daha sonra da ağaca çarparak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Bayburt'ta meydana geldi

E.Ç. (37) yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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