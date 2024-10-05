Bayburt’ta otomobil devrildi! Sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza Bayburt'ta meydana geldi



E.Ç. (37) yönetimindeki 69 AAB 504 plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane kara yolu Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra devrildi.

HAYATINI KAYBETTİ



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ç'nin cenazesi otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.