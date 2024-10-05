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Sakarya'da dehşet! Oğlunun çarptığı kadın feci şekilde can verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 17:26
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Sakarya’da dehşet! Oğlunun çarptığı kadın feci şekilde can verdi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde traktör süren genç manevra yapmak isterken annesine çarptı. Traktörün altında kalan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde oğlunun geri manevra yaptığı traktörün altında kalarak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Acı olay, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. (28) isimli genç evlerinin önünde traktörle geri manevra yaptığı esnada fark edemediği annesi Hanife Tanyel'e (56) çarptı.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Anne Hanife Tanyel ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan E.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hanife Tanyel, Geyve Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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