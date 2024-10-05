Diyarbakır’da sokak ortasında cinayet! Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

Diyarbakır'da uzman çavuş M.R.I (29), önce, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi B.I'yı (29) tabancayla öldürdü, ardından da kendi yaşamına son verdi.

SOKAK ORTASINDA CİNAYET

Olay, saat 16.00 sıralarında, Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı'ndaki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre; uzman çavuş M.R.I, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi B.I'yı, yanında getirdiği tabancayla ateş edip ağır yaraladı.

Olay yerinden bir kare | Fotoğraf-DHA

AYNI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

Uzman çavuş, daha sonra tabancasını başına dayayıp ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde uzman çavuşun ile B.I'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.