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Manisa'da ahır yangını: 7 büyükbaş öldü! Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 17:21
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Manisa’da ahır yangını: 7 büyükbaş öldü! Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı

Manisa'da, ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk, yüzünden ve kollarından yaralandı.

Selendi ilçesi kırsal Karabeyler Mahallesi Tefçiler Sokak'taki ahırda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 7 ineğin öldüğü belirlendi.

Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk'ün ise yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu.

Hastaneye kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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